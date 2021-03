Acqua: Utilitalia, investimenti in aumento, fondamentale gestione industriale anche al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro Paese il settore idrico ha intrapreso negli ultimi anni un deciso percorso di miglioramento, con una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini grazie a una crescita importante degli investimenti. Ma in quei territori, soprattutto al Sud, in cui la riforma del 1994 non è ancora stata portata a compimento, sono urgenti interventi che consentano di superare le gestioni in economia, di rilanciare gli investimenti e di promuovere la strutturazione di un servizio di stampo industriale". Lo afferma Michaela Castelli, presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, le cui associate forniscono l'acqua all'80 per cento della popolazione italiana, in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua. (segue) (Rin)