Acqua: Utilitalia, investimenti in aumento, fondamentale gestione industriale anche al Sud (3)

- "È evidente – spiega Castelli - che in tali realtà è difficile programmare lo sviluppo di reti ed impianti, e garantire al contempo un'adeguata manutenzione dell'esistente. Come dimostrano le positive esperienze del Centro-Nord, ed in qualche caso anche del Sud, la gestione del servizio idrico integrato da parte di operatori industriali rappresenta la strada migliore per erogare servizi di qualità e per garantire la realizzazione dei piani di investimento approvati dalle autorità locali. Le grandi sfide di questi anni, a partire da quella del cambiamento climatico, ci impongono non solo di garantire servizi efficienti oggi, ma anche di lavorare per assicurare l'accesso alla risorsa idrica alle future generazioni". In quest'ottica, conclude la presidente di Utilitalia, "il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta una grande opportunità, ma oltre alle risorse serve un piano dettagliato di riforme a partire proprio dal Sud, dove attraverso un forte indirizzo statale si deve assicurare l'affidamento del servizio a soggetti industriali". (Rin)