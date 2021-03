Imprese: Webuild, a fine 2020 portafoglio ordini da 41,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2020 il portafoglio ordini totale di Webuild risulta pari a 41,7 miliardi, di cui 33,3 relativi ad attività di costruzione e 8,1 per concessioni, operazioni e manutenzione: l’89 per cento del backlog construcion del Gruppo è relativo a progetti legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Stando ai risultati 2020 approvati dal consiglio di amministrazione, la diffusione della pandemia non ha determinato cancellazioni di progetti in corso di esecuzione: il totale backlog construction acquisito nel 2020 ammonta a circa 10,4 miliardi, di cui 6,4 di backlog aggiuntivo derivante dall’acquisizione di Astaldi. Per il 2021, prosegue la nota, il Gruppo si aspetta una ripresa del settore per effetto combinato dell’attivazione delle gare ritardate nel corso del 2020 e dei piani di investimento, come nell’ambito del Recovery fund, con forte focus al rilancio delle infrastrutture sostenibili. (Com)