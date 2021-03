Venezuela: da aprile test di fase III dei farmaci cubani, al via da oggi distribuzione farmaco "anti-covid" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 gennaio Maduro aveva annunciato l'avvio della produzione del Carvativir, farmaco che promette "efficace al 100 per cento" contro il nuovo coronavirus. Si tratta, ha spiegato il capo dello stato nel corso di una diretta televisiva, di una medicina "miracolosa", frutto di test portati avanti da mesi. "Abbiamo condotto sperimentazioni di massa con pazienti che si trovavano nel Poliedro di Caracas e nell'Ospedale de Coche. Dieci gocce sotto la lingua ogni quattro ore", ha detto Maduro. "Questo antivirale è stato usato come parte dei trattamenti applicati in Venezuela a pazienti malati di Covid-19, dando buoni risultati. Il Carvativir è un potente antivirale, ha superato tutti gli studi e ha mostrato una efficacia al 100 per cento contro il coronavirus", ha assicurato il presidente. (segue) (Vec)