Venezuela: da aprile test di fase III dei farmaci cubani, al via da oggi distribuzione farmaco "anti-covid" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto - presentato anche come "le gocce miracolose di José Gregorio Hernandez", in omaggio al medico venezuelano vissuto a cavallo del XIX e XX secolo e ora in attesa di beatificazione -, è passato attraverso "vari studi clinici, scientifici e biologici durati nove mesi" e avrebbe permesso a pazienti con sintomi lievi, moderati e gravi di uscire dalla malattia. Il Carvativir, ha aggiunto Maduro, "è una medicina totalmente innocua, che non ha nessun effetto secondario o negativo". Il farmaco verrà prodotto in maniera massiccia per fare in modo che il governo possa distribuirne dosi a tutti gli ospedali e centri di salute. (segue) (Vec)