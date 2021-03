Venezuela: da aprile test di fase III dei farmaci cubani, al via da oggi distribuzione farmaco "anti-covid" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Accademia nazionale di medicina del Venezuela aveva però preso le distanze dall’annuncio del presidente, affermando che non vi è alcuna certezza scientifica sull’efficacia del trattamento né di altri rimedi “naturali” nella cura del Covid-19. L’accademia chiede quindi al governo e alla popolazione di astenersi dal diffondere informazioni prive di base scientifica e attenersi alle direttive dell'Oms, avvertendo che può essere controproducente in una situazione di pandemia generare una “falsa sensazione di sicurezza” in una popolazione vulnerabile. (segue) (Vec)