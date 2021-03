Venezuela: da aprile test di fase III dei farmaci cubani, al via da oggi distribuzione farmaco "anti-covid" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela, che denuncia 150.306 casi di contagio, si contano 1.483 morti, con cifre però contestate - tra gli altri - dall’Accademia della scienza. Dal 4 gennaio il paese è tornato ad adottare uno schema (“7+7”) di aperture delle attività a settimane alternate, lasciando le zone più critiche - la capitale e gli stati di frontiera - nel regime più severo di quarantena e serrata. Una importante diffusione della variante "brasiliana" ha però convinto Caracas a decretare, a partire dal 22 marzo, due settimane straordinarie di "serrata radicale". La serrata, che arriverà a comprendere l'intera settimana di Pasqua, renderà possibile lo svolgersi delle sole attività essenziali e sarà occasione per riattivare in modo energico le misure di controllo dei contagi. "C'è un rilassamento frutto del fatto che la gente, come in da tute le parti, ha perso il rispetto e il timore al coronavirus", ha detto Maduro correggendo il precedente annuncio di voler rendere flessibili le giornata di Pasqua. Secondo i dati prodotti dal governo, dopo mesi in cui si registravano un migliaio di nuovi contagi al giorno, nelle ultime 24 ore se ne sono contati 2.662 nella sola Caracas, e 1.190 nell'adiacente stato di Miranda. (segue) (Vec)