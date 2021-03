Venezuela: da aprile test di fase III dei farmaci cubani, al via da oggi distribuzione farmaco "anti-covid" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha disposto un'ulteriore rinvio dell'apertura delle scuole in presenza, e altre misure di controllo della diffusione del virus, tra cui la disinfestazione dei mezzi pubblici, una nuova stretta sugli assembramenti e sulla necessità di portare le mascherine. Il Venezuela "affronta una nuova minaccia a causa della estesa frontiera che condivide con il Brasile", ha detto Maduro che è tornato ad accusare la Colombia di agevolare il ritorno in patria di venezuelani attraverso valichi di frontiera "illegali", non sottoposti ai controlli sanitari resi indispensabili dalla pandemia. (Vec)