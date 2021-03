Serbia: Covid, governo annuncia nuove misure a partire da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in vigore da oggi in Serbia delle nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. Secondo una nota dell'esecutivo, rispetto alla scorsa settimana restano chiusi bar, ristoranti e centri commerciali, mentre restano aperti tutti i punti vendita di generi alimentari. Vengono invece riaperti biblioteche, cinema, teatri e gallerie. L'orario di chiusura per i generi alimentari è alle 21, mentre per tutte le altre strutture è alle 20. Tutte le strutture aperte devono garantire il rispetto della misura di almeno nove metri quadrati per persona o visitatore. Fanno eccezione i fitness club, le terme, le palestre dove devono essere garantiti 16 metri quadrati a persona. Il numero delle persone presenti nella struttura include i dipendenti. Le nuove misure rappresentano un allentamento rispetto a quelle applicate nella settimana precedente, quando tutte le attività in Serbia sono state chiuse tranne negozi di alimentari, farmacie e distributori di benzina. (Seb)