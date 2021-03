Nobel: Brunetta, orgogliosi della candidatura nostro personale sanitario italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono donne e uomini da oltre 365 giorni in prima linea contro il Covid-19, donne e uomini che per primi, nel mondo occidentale, hanno dovuto fronteggiare, con impegno e sacrificio, questa gravissima emergenza sanitaria. Per loro è arrivato il più prestigioso e doveroso riconoscimento. A tutti loro rinnoviamo il nostro immenso 'grazie'. Siamo fieri di voi!". Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Rin)