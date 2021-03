Ambiente: Legambiente Lombardia, Milano è la città con il più alto consumo di acqua ma con la più bassa dispersione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 22 Marzo ricorre la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di questa risorsa così vitale e preziosa e al contempo fortemente minacciata dall'azione dell'uomo. A questo scopo Legambiente per questa edizione ha pubblicato il dossier Acque in rete: criticità e opportunità per migliorarne la gestione in Italia, dedicato all'accessibilità delle acque potabili nel nostro Paese. Negli ultimi anni, il clima e le sostanze inquinanti rilasciate in ambiente sono cambiate e si è resa evidente e necessaria una nuova legislazione europea per proteggere la salute umana, anche in risposta ad un'iniziativa dei Cittadini europei che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme. Per questo il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2023modificando i parametri utilizzati per il controllo della potabilità. La normativa ha l'obiettivo di assicurare la buona qualità e la sicurezza dell'acqua di rubinetto per tutti, attuando alcuni principi strategici quali: accesso all'acqua salubre per tutti; aggiornamento degli standard qualitativi, modificando i limiti per alcuni parametri e aggiungendone altri relativi a nuove sostanze (esempio i PFASs); requisiti minimi e uniformi di igiene per i materiali impiegati in tutto il ciclo dell'acqua; promozione dell'acqua del rubinetto; miglioramento della comunicazione verso il cittadinoattraverso bollette o mezzi digitali; approccio alla sicurezza basato sul rischio e elaborazione di Piani di Sicurezza delle Acque (Water Safety Plan). A fronte di questo percorso legislativo, rimangono però preoccupanti i dati che riguardano lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei che rappresentano la principale riserva d'acqua della nostra regione, si legge nella nota di Legambiente. In Lombardia nell'anno 2019, al 67% degli acquiferi è stato attribuito uno Stato Chimico "non buono". Le principali sostanze responsabili dello scadimento di stato sono: nitrati, solfati, fluoruri, cloruri, boro, insieme a metalli, sostanze clorurate, aromatiche e pesticidi.