Ambiente: Legambiente Lombardia, Milano è la città con il più alto consumo di acqua ma con la più bassa dispersione (2)

"L'adeguamento della Direttiva Europea sulle Acque pone al centro dell'attenzione i contaminanti emergenti – spiega Damiano Di Simine, Coordinamento scientifico di Legambiente Lombardia – ma senza trascurare gli inquinanti tradizionali. A destare grande preoccupazione è in particolare la elevata concentrazione di nitrati delle falde di gran parte della Lombardia, conseguenza di perdite da parte dei sistemi fognari nelle aree urbane, ma anche di un carico zootecnico davvero eccessivo e che comporta smaltimenti di masse di liquami fortemente eccedenti il fabbisogno delle colture su cui vengono applicati. Si tratta di un tema prioritario per la nostra regione, insieme a quello relativo alla diffusa presenza di pesticidi nelle acque". Le risorse idriche prelevate per uso potabile in Lombardia rappresentano il 15,4% del dato nazionale. Il consumo domestico pro-capite medio in Lombardia è di 189 litri per abitante al giorno, il più alto in Italia. Con la Città Metropolitana di Milano che tocca nel 2019 i 269 l/ab/gg. È invece più rassicurante, ma ancora non soddisfacente, lo stato delle perdite di rete. Secondo i dati del Rapporto Ecosistema Urbano 2020, le perdite percentuali medie dei capoluoghi di provincia aggregati per regioni, ci dicono che la Lombardia ha una percentuale che si aggira sul 22%, dove però Milano risulta il capoluogo di regione con la più bassa quota di acqua dispersa: il 13,7%. In Lombardia sono stati raggiunti buoni progressi nella riorganizzazione e razionalizzazione delle gestioni dei servizi idrici, ma resta necessario un loro rafforzamento e una più intensa e stretta integrazione operativa tra le diverse società pubbliche provinciali al fine di fare sistema, incrementando così le capacità gestionali, tecniche, finanziarie e di ricerca e innovazione. In termini assoluti il capoluogo con i valori maggiori di consumi risulta essere Milano, con numeri elevatissimi, pari a circa 182 milioni di mc di acqua erogata, di cui oltre 136 milioni di mc utilizzati per consumi domestici. La città che ha i prelievi più bassi, invece, è Sondrio con 3 milioni di mc, 2,3 milioni di mc di acqua immessa e circa 2 milioni di mc di acqua erogata.