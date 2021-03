Cina: Amministrazione cyberspazio frena raccolta dati personali non essenziali da parte di app (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti fornitori di app in Cina, in particolare su sistemi Android, richiedono che gli utenti condividano con loro informazioni non essenziali, come album di immagini o fotocamere, per poter accedere ai loro servizi. Agli utenti che rifiutano di condividere le informazioni può essere negato l'accesso. La dichiarazione dell'Amministrazione del cyberspazio ha fornito un elenco di esempi su ciò che è considerato un'informazione essenziale. Ha affermato, ad esempio, che è essenziale per le app di ride-hailing (come il car sharing, ad esempio) avere accesso al numero di telefono, alla posizione e alle informazioni di pagamento dell'utente oppure, per le app di pagamento online, il numero di telefono dell'utente registrato o altre informazioni sull'Id, nonché i numeri di carta di credito sia del pagatore che del beneficiario. (Cip)