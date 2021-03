Lavoro: Miccoli (Pd), per dipendenti Amazon non basta solo solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sciopero di oggi dei lavoratori di Amazon, così come la battaglia dei rider, dei lavoratori dell'e-commerce e della logistica, sono frutto dei grandi cambiamenti che questa ennesima rivoluzione industriale, quella della digitalizzazione, sta imponendo al mondo del lavoro. Sono processi di innovazione che vanno governati se si vogliono fermare le degenerazioni e le ingiustizie che iniziano a produrre e che in parte hanno già prodotto". Lo afferma, in una nota, Marco Miccoli membro della direzione nazionale del Partito democratico. Per questo la politica deve dare risposte veloci e chiare - aggiunge -. Serve, come avevamo detto, un nuovo "Statuto dei Lavori delle Lavoratrici e dei Lavoratori", così come serve una legge sulla Rappresentanza e Rappresentatività Sindacale, serve, come si sta facendo, elaborare una riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento delle politiche attive, ed è tempo di prendere atto che il Jobs Act, in questo nuovo scenario, va superato velocemente. Va bene quindi oggi mostrare solidarietà ai lavoratori di Amazon in sciopero, ma poi dobbiamo essere conseguenti, mettendo in campo tutte le iniziative affinché questa rivoluzione industriale, diventi una opportunità e non un fattore devastante per l'occupazione e per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese".(com)