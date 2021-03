Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi in gita al canile ma non vede i problemi veri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Raggi in gita al canile ma non vede i problemi veri. "Dopo numerose segnalazioni da parte di diverse associazioni animaliste, nei giorni scorsi avevamo denunciato l'inaccettabile chiusura dei canili e gattili comunali e convenzionati di Roma Capitale, che non permettevano ai volontari di poter entrare liberamente per poter accudire queste povere bestiole, che non avevano la possibilità di poter sgambare fuori dalle loro gabbie per un momento di svago". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fd'I e vicepresidente dell'Aula Francesco Figliomeni. "Ora come per magia il Sindaco Raggi ha deciso di riaprire da oggi le strutture comunali e convenzionate ai volontari e alle adozioni, anche se ci risulta che ad oggi non sia arrivata nessuna autorizzazione specifica. Il fatto che il sindaco Raggi si sia recato personalmente a fare un sopralluogo al Canile della Muratella la dice lunga, infatti si sente tanto aria di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni - aggiunge Figliomeni -. Ci chiediamo come mai soltanto ora, anche se nel tempo abbiamo denunciato i molteplici disservizi dei canili comunali tra i quali l'allagamento delle aree di sgambamento e la mancata messa a norma di alcune aree a Muratella, il Sindaco abbia deciso di recarsi sul luogo in questione. Siamo contenti che ai volontari sia di nuovo permesso di svolgere il loro lavoro prezioso a favore di questi animali sfortunati, ma senza essere maliziosi chiediamo al Sindaco di essere più presente su queste questioni che investono i nostri amici animali, di cui il Comune di Roma ha tra le sue funzioni la tutela del loro benessere, non solo a parole ma con i fatti", conclude Figliomeni.(Com)