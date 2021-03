Imprese: Link presenta nuovi monopattini con sistema Briggs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Link presenta il nuovo monopattino con il sistema Briggs: cambia la livrea della flotta e si rinnova il sistema operativo montano su ogni veicolo. Stando al relativo comunicato stampa, il nuovo software si chiama Briggs e grazie a esso il tempo di reazione del servizio di Geofencing (che impedisce al monopattino di entrare nelle aree pedonali) passa da uno a 0,7 secondi. In aggiunta, prosegue la nota, il nuovo software aumenta la durata della batteria fino a 22 giorni, estendendo così l'autonomia del veicolo del 10 per cento. “Link è progettato per diventare più intelligente nel tempo: la nostra capacità di aggiornare continuamente il sistema operativo rende Link unico", ha commentato Assaf Biderman, fondatore e amministratore delegato di Superpedestrian che controlla Link. “Se una città partner viene da noi con una nuova idea, possiamo facilmente integrarla, grazie al sistema Vis: questo rende i veicoli migliori per gli utenti, più sicuri per i pedoni e più resistenti in termini di sicurezza per le città. Il meglio che una città può chiedere per i propri cittadini", ha aggiunto. (Com)