Myanmar: Borrell annuncia sanzioni Ue nei confronti di 11 persone

- L'Unione europea adotterà sanzioni contro 11 persone coinvolte nel colpo di Stato e nella repressione dei dimostranti in Myanmar. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in ingresso al Consiglio Affari esteri di oggi. In agenda, oltre a Turchia e Russia, i ministri discuteranno anche di Myanmar ed Etiopia. "In entrambi la situazione è deteriorata. In Myanmar, assumeremo sanzioni verso 11 persone coinvolte nel colpo di Stato e nella repressione dei dimostranti", ha detto. Dopo la riunione odierna "incontrerò il ministro degli Affari esteri, Mevlut Cavusoglu, per discutere del report e delle decisioni che il Consiglio europeo prenderà a fine settimana", ha aggiunto Borrell. (Beb)