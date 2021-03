Nepal: presidente Bhandari in visita in Bangladesh oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidhya Devi Bhandari, è in visita in Bangladesh oggi e domani (22 e 23 marzo), su invito del presidente bengalese, Mohammad Abdul Hamid. Bhandari è accompagnata da una delegazione comprendente il ministro degli Esteri, Pradeep Kumar Gyawali, e alcuni alti funzionari. A Dacca la presidente nepalese parteciperà alle celebrazioni per il centenario di nascita di Sheikh Mujibur Rahman, padre del Bangladesh, e terrà un discorso sulle relazioni bilaterali. Ci sarà anche una performance di un gruppo di artisti nepalese. Bandhari si recherà inoltre al Memoriale e museo di Mujib. La leader nepalese sarà ospite d’onore di un banchetto offerto dall’omologo Hamid nel palazzo presidenziale. Un altro ricevimento si terrà nell’ambasciata del Nepal. (Inn)