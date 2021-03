Lavoro: Orlando, denunce anonime proteggono donne da ritorsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le denunce per chi vìola le pari opportunità nel mondo del lavoro devono essere verificate dalle autorità giudiziarie. Questa normativa non viene applicata perché le donne, soprattutto quando riguarda l'acquisizione di notizie sulla vita privata, hanno paura di ritorsioni o di perdere il posto di lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Questo forma di denuncia in forma anonima, approfondita e studiata, potrebbe evitare questo problema", ha aggiunto. (Rin)