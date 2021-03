Cina: ratificato Partenariato economico globale regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo otto anni di negoziati lacrime e sangue, siamo finalmente arrivati al momento di chiudere l'accordo", ha scritto in un comunicato il ministro del Commercio della Malesia, Mohamed Azmin Ali. I firmatari sperano che l'intesa possa favorire la ripresa delle economie regionali dopo la crisi legata alla pandemia di coronavirus. "I nostri Paesi hanno scelto di aprire i rispettivi mercati invece di ristabilire misure protezioniste in questi tempi difficili", ha aggiunto il ministro malesiano. Dal Partenariato regionale economico comprensivo rimane per ora esclusa l'India, che tuttavia potrà avvalersi di una clausola per entrare più avanti nel blocco. Nuova Delhi si è sfilata dall'intesa spiegando di non poter esporre i propri produttori e i propri agricoltori a una concorrenza estera ancora più agguerrita: a pesare nella decisione sarebbero stati in particolare i timori per l'arrivo di prodotti artigianali dalla Cina e le pressioni delle imprese del settore caseario, preoccupate dalla competitività dei produttori di Nuova Zelanda e Australia. (segue) (Cip)