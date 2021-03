Libia: Salamé, leader milizie corrotti nel 2017 tornati a tratta esseri umani nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha affermato che l'organizzazione delle Nazioni Unite non ha un apparato di intelligence, non ha un esercito per combattere i mercenari che sono entrati in Libia e non ha satelliti per monitorare gli aerei e le navi che arrivano nel Paese, ma piuttosto è una fonte di legittimità, in quanto ha emesso una decisione che impedisce l'esportazione di armi e l'arrivo di mercenari. Salamé ha aggiunto, in un'intervista all’emittente statunitense in lingua araba "Al-Hurra", che la crisi migratoria può essere risolta solo con la presenza di un'autorità reale e forte in Libia che si impegni a non utilizzare le sue terre per il terrorismo, l'immigrazione illegale, il contrabbando o qualsiasi altra cosa che non sia internazionalmente legittima. "Ho visto alcuni dei capi delle milizie che erano stati corrotti nel 2017 ritornare al traffico di esseri umani nel 2019", ha spiegato l’ex inviato delle Nazioni Unite per la Libia. Riguardo ai due memorandum di sicurezza e di intesa marittima tra il governo uscente di accordo nazionale con la Turchia, ha dichiarato che all'epoca aveva chiesto un parere all'Autorità per gli affari legali delle Nazioni Unite sulla legittimità dell'accordo da firmare. L’Autorità ha risposto che il governo di Tripoli ne aveva il diritto, indicando che, allo stesso tempo, il Governo nuovo di unità nazionale ha il diritto di proseguire con questi accordi o di modificarli o annullarli.(Lit)