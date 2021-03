Niger: elezioni presidenziali, Corte costituzionale convalida vittoria di Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Niger ha convalidato la vittoria del candidato Mohamed Bazoum, candidato del Partito nigerino per la democrazia e il socialismo (Pnds, al governo nel Paese), al ballottaggio delle elezioni presidenziale del mese scorso. Lo rende noto la stessa Corte in un comunicato. Bazoum ha vinto il ballottaggio con il 55,66 per cento dei voti sconfiggendo il suo sfidante ed ex presidente Mahamane Ousmane, candidato del partito Convenzione democratica e sociale-Tchanji, che si è fermato al 45,34 per cento. L'affluenza alle urne è stata del 62,81 per cento. La coalizione di opposizione, Cap 2021, e i suoi alleati hanno contestato i risultati, denunciando presunti brogli elettorali e rivendicando la vittoria di Ousmane con il 50,3 per cento dei voti. Sabato scorso le autorità hanno vietato una manifestazione di protesta dell'opposizione nella capitale Niamey poiché considerata come un "rischio per l'ordine pubblico" e "per motivi di emergenza sanitaria" legata alla pandemia di Covid-19. (segue) (Res)