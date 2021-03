Marocco: ex premier Benkirane invita a votare contro legalizzazione cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una registrazione audio diffusa da Mohammed Yatim, l'ex premier marocchino e segretario generale del partito di Giustizia e Sviluppo (Pjd), Abdelilah Benkirane, protesta contro il disegno di legge per la legalizzazione della cannabis invitando i funzionari eletti del partito a votare contro. Il Pjd è coinvolto in una guerra interna velata sul progetto di legalizzazione della cannabis. Abdelilah Benkirane, l'ex numero uno del partito, è contrario a questo progetto e non esita a farlo sapere, invitando gli attivisti del partito a opporsi, riporta il quotidiano "Al Akhbar" nella sua edizione di lunedì 22 marzo. Anche le osservazioni fatte dall'ex capo del governo, durante un incontro con i parlamentari, sono state registrate e trasmesse in un gruppo privato composto dai leader del partito. Il responsabile della fuga di notizie sarebbe Mohammed Yatim, che ha poi cancellato la registrazione con il pretesto che fosse stata inviata per errore. Ma la registrazione in questione era già stata ampiamente distribuita. Secondo il quotidiano, Benkirane ha invitato i parlamentari a opporsi al disegno di legge sulla legalizzazione della cannabis. "Se i parlamentari votano contro questa legge, sono miei e io sono uno di loro. Se votano a favore di questa legge, non ci sarà più niente da dire". Non appena il Consiglio dei ministri ha iniziato a esaminare questo disegno di legge, Benkirane ha avviato una campagna per bloccarlo cercando di convincere i parlamentari a votare contro. Non ha esitato a minacciare di congelare la sua adesione al partito nel caso in cui la segreteria generale del partito aderisse a questo progetto. Quando il Consiglio dei ministri ha votato il disegno di legge, Benkirane ha annunciato il congelamento della sua appartenenza al Pjd.(Mar)