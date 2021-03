Imprese: Maire Tecnimont e Adani Enterprises insieme per sviluppo progetti di idrogeno verde in India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont e di NextChem, ha commentato: "L'India, la nostra seconda casa, svolge un ruolo sempre più strategico nella roadmap della green acceleration che il Gruppo Maire Tecnimont sta implementando. Mentre il Paese rafforza i propri investimenti al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, oggi siamo onorati – anche a seguito del nostro precedente accordo per lo sviluppo dell'economia circolare in India – di compiere un altro passo fondamentale nell'ambito della green economy, collaborando con un player importante ed innovativo come Ael. Crediamo che la chimica verde sia la chimica del futuro, e abbiamo tutte le competenze per esserne gli abilitatori tecnologici a livello internazionale, anche grazie alle sinergie tra le società del nostro Gruppo". Jayant Parimal, Chairman Advisor del gruppo Adani, ha commentato: "Il Gruppo Adani è tra i pionieri della transizione energetica in India, e l'idrogeno verde è un'estensione naturale del nostro portafoglio di iniziative nelle energie rinnovabili, tra i più importanti a livello globale. L'espansione dell'economia dell'idrogeno verde richiederà molteplici filoni di sviluppo, tra cui l'ammoniaca verde e altri prodotti chimici verdi. Presentano vantaggi significativi non solo dal punto di vista ambientale ma anche in termini di resilienza della supply chain in India. Ael è lieta di collaborare con Maire Tecnimont per esplorare queste opportunità. Questa partnership unisce la rilevante expertise tecnica e di project management di Maire Tecnimont nel campo dell'ammoniaca e della chimica verde con la nostra capacità di esecuzione su scala mondiale nel settore delle energie rinnovabili. Stiamo entrando in una nuova fase in cui le sinergie a livello globale rivestiranno un ruolo cruciale per sfruttare in modo efficace l'energia rinnovabile, al fine di alimentare le future esigenze energetiche e industriali". (Rin)