- Il decreto Sostegni è un "provvedimento atteso perché ora possiamo spendere i soldi dell'ultimo scostamento di bilancio. C'è un dato importante che è il rifinanziamento del reddito di cittadinanza che in quest'ultimo anno ha aiutato tante persone che erano in difficoltà". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista al Gr1 Rai. (Rin)