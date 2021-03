Marocco: verso la creazione di 18 mila cooperative di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Aziz Akhannouch, e il ministro del turismo e dell'economia sociale, Nadia Fettah Alaoui, hanno firmato un accordo per lanciare un programma nazionale per la costituzione di cooperative di nuova generazione. "La Vie Éco" spiega che questa esperienza consentirà l'eliminazione definitiva della catena di intermediari che, aggiunge, fa aumentare i prezzi senza che ciò abbia un impatto sui redditi degli agricoltori. È in questo senso che i due dipartimenti di vigilanza del ministero dell'Agricoltura e del dicastero del Turismo, Artigianato, Trasporti aerei ed Economia sociale del Marocco, hanno avviato un programma nazionale di costituzione delle cooperative di nuova generazione. In fase di firma dell'accordo, il ministro dell'Agricoltura, Aziz Akhannouch, ha precisato che "sono state create 10 mila cooperative per il periodo 2015-2020, superando l'obiettivo iniziale, per raggiungere ad oggi un totale di 25.700 cooperative".(Mar)