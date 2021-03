Egitto: governo, non c'è aumento dei prezzi delle materie prime per il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Approvvigionamento e del commercio interno, Ali Al-Moselhi, ha rassicurato i cittadini sulla stabilità dei prezzi nel mese di Ramadan, durante un'intervista telefonica al programma "Cairo Talk", con il giornalista Khairy Ramadan, in onda sull'emittente televisiva "Il Cairo e il popolo". "Non si teme alcuna carenza di prodotti alimentari. Non c'è una giustificazione per aumentare i prezzi durante il Ramadan", poiché l'aumento dei prezzi è sempre associato a crisi o alla disponibilità di beni, sottolineando che la capacità distributiva e produttiva dello Stato determina il controllo sul mercato delle materie prime e sui suoi prezzi.(Res)