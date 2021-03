Ambiente: Campidoglio, estesa raccolta oli esausti in 6 nuovi municipi di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nuovo protocollo di intesa ha di fatto trasformato un progetto sperimentale, limitato solo ad alcuni municipi, in un servizio strategico rivolto a tutta la cittadinanza. I raccoglitori posizionati nei mercati e nelle sedi municipali si vanno così ad aggiungere a quelli attivi nei centri di raccolta promuovendo un modello sostenibile e partecipato. Dopo l’esperienza del Municipio V, infatti abbiamo deciso di concentrarci principalmente sui mercati rionali per l’importanza che essi rivestono nel tessuto sociale e produttivo della città, soprattutto in questo particolare periodo di pandemia. Sarà direttamente Ama ad occuparsi della raccolta con un ritorno importante per la città, sia in termini economici che ambientali. Ricordiamo che il recupero degli oli esausti evita il rischio di contaminazione delle acque che avverrebbe attraverso gli scarichi idrici e alimenta, al contempo, una filiera virtuosa destinata alla produzione di biocarburanti e glicerine per i saponi. Un esempio di economia circolare nella quale Ama deve tornare ad essere protagonista” ha aggiunto l’assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni. Gli oli vegetali utilizzati in cucina potranno essere conferiti negli appositi contenitori collocati sul territorio, all’interno dei mercati rionali e, dove possibile, nelle sedi municipali. Nella pagina web del Dipartimento Tutela Ambientale sarà riportata, mediante ‘qr code’, la geolocalizzazione dei siti nei quali è attivo il servizio di raccolta degli oli. Grazie inoltre al supporto del Dipartimento Comunicazione e del Conoe l’iniziativa sarà accompagnata da un’importante campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini. (segue) (Com)