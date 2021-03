Ambiente: Campidoglio, estesa raccolta oli esausti in 6 nuovi municipi di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo fortemente impegnati per dare ogni supporto tecnico e organizzativo alle attività di raccolta degli oli vegetali esausti presso i mercati rionali di Roma. Il recupero di questo rifiuto rappresenta una enorme risorsa se oggetto di pratiche corrette, consapevoli e costruttive. È nostro dovere costruire con i cittadini e le famiglie di Roma una coscienza collettiva improntata ai principi della salvaguardia ambientale che inizia, in prima battuta, con la sottrazione di questo rifiuto a pericolose abitudini di dismissione incontrollata. Se recuperato e rigenerato invece, anche l’olio delle cucine dei cittadini romani può diventare biodiesel. Una riconversione di un rifiuto che è un esempio concreto di quella che chiamiamo economia circolare”, ha chiarito il Presidente del Conoe Tommaso Campanile. Ecco le aree in cui è partita la raccolta, divise per Municipio: Municipio XIII, Mercato Imerio — Via Aurelia, 483, lunedì, mercoledì, giovedì, sabato dalle 8 alle 14, martedì e venerdì dalle 8 alle 18.30; Mercato plateatico Casalotti Borgo Ticino — Via Borgo Ticino, 72, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7 alle 14, martedì, giovedì e sabato dalle 7 alle 18; Municipio XIV, Mercato Belsito — Piazza Cado Mazzaresi, snc, dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato; Mercato Primavalle 2 — Via Pasquale Il, dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato; Mercato Thouar — Piazza Pietro Thouar, snc, dal lunedì al sabato tra le ore 7 e le ore 22, con facoltà di apertura fino alle ore 23 nella giornata sabato. (segue) (Com)