Armenia: governo, Artak Davtyan è ufficialmente il nuovo capo di Stato maggiore

- Artak Davtyan è stato legalmente nominato capo di Stato maggiore delle Forze armate dell’Armenia dal 22 marzo. È quanto riferisce in una nota il governo di Erevan, secondo cui dato che il processo ha subito vari ostacoli la nomina entra in vigore solo oggi. Il premier armeno, Nikol Pashinyan, ha presentato la richiesta di nominare Davtyan al presidente della Repubblica, Armen Sarkissian, lo scorso 10 marzo, ricevendo come risposta il giorno successivo delle obiezioni in merito da parte del capo dello Stato. “Le obiezioni presentate dal presidente della Repubblica non sono state accolte dal primo ministro”, si legge nella nota del governo armeno, secondo cui al capo dello Stato è stata inviata, nella stessa giornata, una lettera con le relative giustificazioni. “Tenuto conto del fatto che il presidente della Repubblica non ha firmato la bozza presentata dal primo ministro entro i termini definiti” dalla legge sullo status dei militari, “non ha presentato domanda alla Corte costituzionale, “Artak Davtyan è stato legalmente nominato capo di Stato maggiore delle Forze armate”, si legge nella nota dell’esecutivo armeno. (segue) (Rum)