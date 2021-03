Armenia: governo, Artak Davtyan è ufficialmente il nuovo capo di Stato maggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra procedere verso una conclusione la crisi istituzionale in Armenia creatasi nelle ultime settimane e accesa dall'aperto scontro fra il premier Pashinyan e i vertici delle Forze armate. Nei giorni scorsi il presidente Sarkissian coinvolto nella disputa, a causa delle richieste di Pashinyan di sostituire l'attuale capo di Stato maggiore, generale Onik Gasparyan. La scelta di Sarkissian di "prendere tempo", avvalendosi del potere di chiedere un parere alla Corte costituzionale, non ha sortito gli effetti sperati: in giornata Pashinyan ha annunciato che Gasparyan dal 10 marzo è da considerarsi rimosso dall’incarico in quanto dopo la seconda richiesta di estromettere il generale, il capo dello Stato si è rivolto alla Corte costituzionale per prendere una decisione in merito. (segue) (Rum)