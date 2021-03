Armenia: governo, Artak Davtyan è ufficialmente il nuovo capo di Stato maggiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarkissian ha interpellato la Consulta il 2 marzo e, per legge, c'erano otto giorni di tempo per rispondere a tale appello, scaduti i quali la richiesta del premier sarebbe entrata in vigore. A detta del premier, il 10 marzo sarebbe quindi scaduto il tempo per ottenere un parere della Corte. Contemporaneamente, Pashinyan ha inviato a Sarkissian la richiesta di nominare Artak Davtyan come nuovo capo di Stato maggiore delle Forze armate. L'ufficio stampa della presidenza armena ha rilevato a sua volta come "il presidente della Repubblica ha fatto appello alla Corte costituzionale per determinare se la legge 'sul servizio e lo status dei militari' è coerente con la Costituzione". "L'appello è motivato da problemi in termini di applicazione legislativa", si legge nel comunicato presidenziale. Le sentenze della Corte costituzionale possono avere un impatto significativo sulle decisioni adottate in precedenza e su ulteriori processi relativi all'interpretazione e all'applicazione della legge, spiega la nota dell’ufficio stampa della presidenza armena. "Il presidente spera che una rapida decisione della Corte costituzionale fornirà certezza giuridica e contribuirà a risolvere la crisi", si legge nel comunicato. (segue) (Rum)