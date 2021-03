Armenia: governo, Artak Davtyan è ufficialmente il nuovo capo di Stato maggiore (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto alimentato dalle proteste perduranti dell’opposizione nei confronti del premier, un incontro fra lo stesso Pashinyan e il leader della principale forza d’opposizione Armenia luminosa, Edmond Marukyan, è riuscito a sbloccare la situazione. Al termine del colloquio, infatti, il primo ministro ha annunciato che il 20 giugno si terranno le elezioni parlamentari anticipate in Armenia. In questo contesto, Pashinyan continuerà a svolgere le sue funzioni di capo del governo sino alla data elettorale, mentre la legge marziale sarà revocata prima delle elezioni parlamentari anticipate. Secondo la Costituzione armena, le elezioni parlamentari improvvise si tengono non prima di 30 giorni dopo lo scioglimento del Parlamento e non oltre 45 giorni dopo. Il Parlamento può essere sciolto se i deputati non eleggono due volte un nuovo primo ministro dopo le dimissioni dell'attuale capo del governo. In questo caso, il primo ministro mantiene la carica in attesa della formazione di un nuovo gabinetto. Secondo la Costituzione armena, le elezioni anticipate possono essere tenute solo quando la legge marziale, dichiarata in autunno durante il conflitto in Nagorno-Karabakh, sarà revocata. (Rum)