Trasporti: Zannola - Di Matteo (Pd), accolta nostra richiesta, a Vitinia nuovi minibus linea 09

- "Da questa mattina il servizio della linea 09 del territorio di Vitinia viene effettuato utilizzando nuove vetture, più adeguate, lunghe 8 metri". Ne dà notizia Giovanni Zannola, Consigliere di Roma Capitale del Pd che circa 10 giorni fa aveva richiesto di destinare proprio alcuni dei nuovi minibus in dotazione ad Atac - modelli Daily Euro VI in versione #MobiCity – alla linea 09 per le caratteristiche del percorso. "Voglio ringraziare la nostra azienda pubblica di Roma Capitale che con questa vettura garantisce un servizio pubblico migliore ai cittadini del territorio di Vitinia" ha aggiunto Zannola. "Alcuni passaggi del percorso della linea 09 – spiega Leonardo Di Matteo, componente dell'Assemblea Romana del Pd- sono infatti caratterizzati dalla esigua larghezza della strada, e con le dimensioni della vettura precedente di 9 metri gli autisti del bus quotidianamente si trovavano di fronte situazioni di potenziale pericolo per il passaggio in accentuata prossimità delle abitazioni". "Oltretutto erano vetture davvero datate, spesso soggette a guasti che creavano disagi ai viaggiatori" - aggiunge Manuel Gagliardi consigliere del IX municipio. "A questo punto sarebbe opportuno cogliere l'occasione di questo cambiamento anche per rivedere l'attuale tabella oraria" - continuano i dem Zannola, Di Matteo e Gagliardi: "Servono più partenze per agevolare le coincidenze con i treni della Roma Lido, soprattutto all'inizio e al completamento del servizio. Siamo intanto soddisfatti per questo risultato, perché con le nuove vetture si garantisce un servizio migliore alla cittadinanza e migliorano anche le condizioni di lavoro degli operatori dell'azienda di trasporto di Roma Capitale". (Com)