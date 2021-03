Russia-Usa: ministero Industria, rafforzeremo sostituzione importazioni causa sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia non faranno altro che accelerare i processi di sostituzione delle importazioni già avviati a livello nazionale. È quanto affermato dall'ufficio stampa del ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione Russa. Il 2 marzo gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ad alti funzionari russi, organizzazioni scientifiche e società, in relazione al caso dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. "L'entrata in vigore delle nuove sanzioni statunitensi non farà che intensificare il processo di esclusione delle importazioni dalle nostre catene produttive, il che significa che avrà un effetto positivo sul lavoro delle imprese russe. Il denaro utilizzato per pagare le importazioni rimarrà all'interno del Paese e andrà agli stipendi dei dipendenti e allo sviluppo di nuove tecnologie e industrie", ha riferito il ministero. Attualmente il dicastero sta lavorando a nuovi programmi per la sostituzione delle importazioni, in aggiunta a quelli in via di attuazione, tenendo conto del Piano unificato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionale, la cui approvazione è prevista entro la prima metà del 2021. (Rum)