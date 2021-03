Niger: ondata di attacchi jihadisti al confine con il Mali, almeno 40 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 40 persone sono morte in sospetti attacchi jihadisti avvenuti ieri nella regione occidentale di Tahoua, in Niger. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal sito d’informazione “Actu Niger”, gli aggressori hanno preso di mira i villaggi di Intazayene, Bakorate, il pozzo di Wirstane e gli accampamenti vicino ad Akifakif, tutti situati vicino al confine con il Mali, dove sono attivi gruppi legati allo Stato islamico del Grande Sahara (Isgs). Secondo le stesse fonti, inoltre, scontri sono scoppiati tra i militari nigerini e gli aggressori in uno dei villaggi presi di mira dopo l'invio di rinforzi nell'area. L’attacco è stato condannato dal presidente uscente Mahamadou Issoufou il quale ha definito l'incidente "barbaro" e ha inviato le condoglianze alle comunità colpite a Tillia. “Si sta facendo di tutto per garantire che questi crimini non rimangano impuniti”, ha scritto Issoufou sul suo account Twitter. Gli attacchi sono avvenuti nel giorno in cui la Corte costituzionale ha convalidato la vittoria del candidato Mohamed Bazoum, candidato del Partito nigerino per la democrazia e il socialismo (Pnds, al governo nel Paese), al ballottaggio delle elezioni presidenziale del mese scorso. (segue) (Res)