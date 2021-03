Tunisia: effetti collaterali su 81 persone che hanno ricevuto la vaccinazione Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effetti collaterali sono stati registrati in 81 persone che hanno ricevuto il vaccino Sputnik. Alcuni dei normali effetti collaterali della vaccinazione Sputnik contro il virus Covid-19 sono comparsi su 81 persone, uno dei quali è stato definito pericoloso dal direttore del Centro nazionale di farmacovigilanza e membro del comitato scientifico per combattere il coronavirus di Tunisi, Riad Dagfous. Secondo quanto riferisce l'emittente "Mosaique Fm", il funzionario ha spiegato che la persona interessata ha mostrato segni di rilassamento che hanno portato a difficoltà a camminare e parlare, ma ha lasciato l'ospedale in buona salute. Dagfous ha sottolineato che il resto dei casi ha registrato sintomi normali, che possono essere registrati dopo aver ricevuto qualsiasi tipo di vaccinazione contro altre malattie, e sono principalmente legati alla sensazione di dolore nella parte dove è stato iniettato il vaccino, uno stato di rilassamento naturale, dolore alle articolazioni o un leggero aumento della temperatura. Il funzionario ha annunciato che a partire da oggi inizierà l'uso della vaccinazione Pfizer, dopo aver risolto alcune questioni organizzative, rilevando che il numero di coloro che hanno ricevuto la vaccinazione ha raggiunto le 5.500 persone tra medici e paramedici.(Tut)