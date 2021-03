Usa: crisi migratoria, per segretario Sicurezza interna Mayorkas "il confine è chiuso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, ha discusso ieri la crisi migratoria in atto al confine meridionale del Paese, ribadendo le parole del presidente Joe Biden: "Il messaggio è piuttosto chiaro: non venite. Il confine è chiuso, e il confine è sicuro", ha detto il segretario nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Abc". Incoraggiamo i minori a non venire. Non è questo il momento adatto. Non venite, il viaggio è pericoloso", ha affermato il segretario, cui il presidente Biden ha sostanzialmente affidato la gestione dell'emergenza, in risposta alle polemiche per le condizioni dei minori non accompagnati nei centri di prima accoglienza al confine meridionale degli Stati Uniti. (segue) (Nys)