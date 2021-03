Usa: crisi migratoria, per segretario Sicurezza interna Mayorkas "il confine è chiuso" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha mobilitato l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency Management Agency, Fema) per gestire l'afflusso record di migranti, e in particolare di minori non accompagnati, in arrivo dal confine con il Messico. L'agenzia si attiverà nei prossimi tre mesi per garantire un rifugio e l'assistenza di base ai minori che giungono da soli negli Stati Uniti, ha dichiarato il segretario per la Sicurezza interna Usa, Alejandro Mayorkas, lo scorso 14 marzo. L'ingresso di Biden alla Casa Bianca, cui il presidente ha fatto seguire immediatamente una moratoria alle espulsioni degli immigrati irregolari che si trovano negli Usa, è coinciso con un drastico aumento della pressione migratoria al confine meridionale del Paese. (segue) (Nys)