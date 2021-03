Usa: crisi migratoria, Biden visiterà il confine "ad un certo punto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incalzato dai media Usa in merito alla crisi migratoria in atto ai confini meridionali del Paese, ha dichiarato ieri, 21 marzo, che "prima o poi" visiterà il confine tra Stati Uniti e Messico. Corrispondenti della Casa Bianca hanno provato a porre domande al presidente al suo ritorno da Camp David. Alla domanda di un giornalista se intenda far visita al confine, Biden ha replicato: "ad un certo punto, sì". A Biden è stato anche chiesto se pensa che il messaggio rivolto ai migranti a non intraprendere il viaggio verso gli Usa abbia avuto un eco sufficiente, e se sia possibile fare di più per contenere le partenze verso gli Stati Uniti. "Molto di più", ha replicato l'inquilino della Casa Bianca. "Lo stiamo facendo già ora, incluso assicurarci di ristabilire quanto accadeva prima, ovvero che possano stare dove sono e presentare (domanda d'asilo) dal loro paese d'origine", ha detto Biden. Il presidente ha anche detto di essere a conoscenza della situazione nei centri di prima accoglienza, sotto pressione a causa dei numerosi arrivi di minori non accompagnati negli ultimi due mesi. La scorsa settimana Biden aveva dichiarato che non intendeva visitare personalmente il confine meridionale del Paese. Negli ultimi giorni diversi media, inclusa l'emittente "Cnn", hanno criticato l'amministrazione presidenziale per il suo divieto ai giornalisti di verificare la situazione nei centri di prima accoglienza dei migranti. (Nys)