Myanmar: forze di sicurezza aprono il fuoco su manifestanti, due morti

- Il bilancio delle manifestazioni anti-golpe che si sono svolte anche ieri in diverse città del Myanmar è di almeno due vittime e diversi feriti. Lo riferisce la stampa di quel Paese, che riporta in particolare due incidenti. A Monywa le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro manifestanti intenti ad erigere barricate nel centro cittadino, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Più tardi, una persona è stata uccisa dalle forze di sicurezza anche a Mandalay. Secondo gli attivisti dell'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, dal golpe militare del primo febbraio scorso il bilancio delle persone uccise dalle forze di sicurezza birmane è salito a 249. Sabato, 20 marzo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito che l'Onu "condanna con forza la brutale violenza delle forze armate di Myanmar". Le violenze nel Paese, prosegue la nota diffusa dal segretario generale, "continuano a ignorare gli appelli, anche da parte del Consiglio di sicurezza, a porre fine alle violazioni dei diritti umani fondamentali e tornare nel solco della democrazia". (segue) (Inn)