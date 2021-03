Myanmar: forze di sicurezza aprono il fuoco su manifestanti, due morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha sollecitato la convocazione di un summit dei leader dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in risposta all'escalation di violenza in atto nel Myanmar. Durante un discorso trasmesso in diretta su Youtube lo scorso 19 marzo, Widodo ha espresso le proprie condoglianze e la propria "profonda solidarietà" per le vittime degli scontri tra le forze di sicurezza birmane e i manifestanti che in quel Paese protestano contro la giunta militare insediatasi al potere il primo febbraio scorso. "La sicurezza e il benessere delle persone devono essere la priorità assoluta. L'Indonesia sollecita il dialogo, la riconciliazione e il recupero della democrazia, della pace e della stabilità a Myanmar", ha detto Widodo. Il presidente indonesiano ha aggiunto che intende consultarsi con il sultano di Brunei - Paese che regge la presidenza di turno dell'Asean - per convocare immediatamente un incontro di alto livello dei Paesi della regione, teso a discutere la crisi in atto nel Myanmar. (Inn)