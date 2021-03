Corea del Sud: crolla ai minimi il consenso al presidente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è calato ai minimi dall'inizio del suo mandato quinquennale, secondo un sondaggio pubblicato da Realmeter nella giornata di oggi, 22 marzo. La rilevazione attribuisce al capo dello Stato sudcoreano il consenso di appena il 34,1 per cento degli elettori, il dato peggiore dall'insediamento di Moon alla Casa Blu, nel 2017. All'ulteriore crollo dei consensi goduti dal capo dello Stato avrebbe contribuito lo scandalo delle speculazioni immobiliari che ha coinvolto diversi funzionari pubblici del Paese, proprio mentre il tema della bolla dei prezzi immobiliari figura in cima alle emergenze irrisolte dall'amministrazione in carica. Il sondaggio di Realmeter ha coinvolto 2.510 elettori in tutto il Paese, ed ha rilevato una flessione di 3,6 punti percentuali dell'indice di gradimento goduto da Moon rispetto alla settimana precedente. Prima del sondaggio pubblicato oggi, il gradimento di Moon aveva toccato il valore più basso nella prima settimana di gennaio, attestandosi al 35,5 per cento. La percentuale degli elettori intervistati che esprime disapprovazione nei confronti dell'amministrazione in carica è aumentata invece di 4,8 punti in una settimana, al 62,2 per cento. (Git)