Usa: assalto al Congresso, procuratore torna a ventilare possibile incriminazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rischia di essere incriminato per sedizione, nell'ambito delle indagini in merito all'assalto dei suoi sostenitori alla sede del Congresso federale, avvenuta lo scorso 6 gennaio. Intervistato da "Cbs News", il procuratore federale Michael Sherwin, che ha guidato la prima fase dell'indagine penale, ha dichiarato che a suo parere è "inequivocabile" il ruolo dell'ex presidente "come magnete che ha attratto la folla a Washington il 6 gennaio", quando ad una manifestazione contro la certificazione delle elezioni presidenziali, coi era intervenuto anche l'ex presidente, fece seguito l'irruzione di centinaia di sostenitori dell'ex presidente al Congresso. "Ora, la domanda è se (Trump) sia penalmente responsabile di quanto è accaduto durante l'assedio (al Congresso, durante l'irruzione", ha dichiarato Sherwin. "Abbiamo molte persone, abbiamo mamme dell'Ohio che sono state arrestate e hanno detto 'Beh, l'ho fatto perché il mio presidente ha detto di riprenderci la nostra casa'. Questo muove la lancetta in una direzione. Forse il presidente è colpevole di quanto è accaduto", ha affermato il procuratore. Sherwin ha però ammesso che dagli interrogatori di due tra gli estremisti arrestati il 6 gennaio è emerso un quadro di lettura opposto: interrogati sotto giuramento, i due militanti hanno affermato di aver aizzato l'assalto al Congresso "perché Trump è un parolaio. E' tutto parole, perciò abbiamo fatto quel che lui non ha avuto il coraggio di fare". (Nys)