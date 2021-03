Taiwan: Covid, premier Su riceve prima dose vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Taiwan Su Tseng-chang, ha ricevuto oggi, 22 marzo, la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca dopo essersi offerto volontario per dimostrare la fiducia del governo dell'Isola nella sicurezza del farmaco. "Ho appena ricevuto l'iniezione, non c'è dolore nel sito di inoculazione e non ho dolore al corpo", ha detto Su ai giornalisti presso il National Taiwan University Hospital, nel centro di Taipei. "Il dottore mi ha detto di bere acqua calda e di riposare un po'. Cercherò di riposare il più possibile", ha aggiunto il premier. Più di una dozzina di Paesi europei hanno sospeso l'uso del vaccino AstraZeneca la scorsa settimana, a seguito di dubbi sulla sicurezza del farmaco dovuti a casi di trombosi venose e decessi. Il direttore europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato la scorsa settimana che i benefici del vaccino superano di gran lunga i rischi, e la somministrazione è ripresa in diversi Paesi europei venerdì 19 marzo. (segue) (Cip)