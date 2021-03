Taiwan: Covid, premier Su riceve prima dose vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime 117mila dosi del vaccino AstraZeneca, prodotte in Corea del Sud, sono state consegnate a Taiwan all'inizio di questo mese. Anche il ministro della Sanità Chen Shih-chung è stato vaccinato nello stesso ospedale del premier. Il primo vaccino per un operatore sanitario è stato somministrato in un ospedale nella città di New Taipei, vicino alla capitale Taipei, secondo quanto riportato dai media locali. A dicembre, Taiwan ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di quasi 20 milioni di dosi di vaccino, di cui 10 milioni da AstraZeneca. Il governo di Taiwan ha minimizzato le preoccupazioni per l'inizio tardivo del programma di vaccinazione, affermando che con un tasso di casi così basso non c'è l'urgenza che esiste in altri paesi dove la pandemia rimane dilagante. Solo 33 persone rimangono in ospedale in cura per Covid-19 a Taiwan. (Cip)