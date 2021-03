Business news: Colombia, ExxonMobil presenta proposta per progetto pilota su fracking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Usa ExxonMobil ha presentato una proposta per realizzare un progetto pilota nel campo della fatturazione idraulica, o fracking, in Colombia. Secondo quanto riferisce il quotidiano economico “Portfolio” la proposta riguarda il bacino Valle Medio del Magdalena, nel nord-est del paese. L’agenzia nazionale per gli idrocarburi (Anh) avrà fino al 29 marzo per valutare la proposta. “La Colombia continua a fare progressi nel rendere praticabili le possibilità di estrarre gas e petrolio da campi non convenzionali con la proposta ricevuta dalla società ExxonMobil, che ha una vasta esperienza in questo tipo di progetti", ha affermato Armando Zamora Reyes, presidente dell’Anh. (Res)