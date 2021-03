Business news: Brasile, Embraer registra perdite per 545 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha registrato perdite nette di 3,6 miliardi di real (545 milioni di euro) nel 2020. Si tratta di un valore superiore di oltre il 174 per cento rispetto a quelle registrate del 2019, pari a 1,3 miliardi di real (200 milioni di euro). Le perdite, riferisce l'azienda in una nota, si devono al calo delle consegne di aeromobili, in particolare dell'aviazione commerciale, che ha registrato un calo del fatturato del 51 per cento rispetto all'anno precedente, seguito dall'aviazione privata, il cui calo è stato del 21 per cento rispetto all'anno precedente. Complessivamente nel 2020 Embraer ha consegnato 130 aeromobili rispetto ai 198 del 2019. (Res)