Covid: Ad BioNTech Sahin, in Europa e Usa blocchi finiranno in autunno

- In diversi Paesi dell'Europa e negli Stati Uniti, le politiche per il contenimento della pandemia di Covid-19 basate sui blocchi finiranno in autunno. È quanto affermato da Ugur Sahin, cofondatore e amministratore delegato dell'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech, tra le società che producono il vaccino contro il coronavirus. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Sahin ha dichiarato: “In molti Paesi in Europa e negli Stati Uniti, probabilmente alla fine dell'estate saremo in grado di non dover più andare in lockdown”. L'Ad di BioNTech ha aggiunto che, “ovviamente, continueranno a esservi focolai locali” della pandemia, che rimarranno “un rumore di fondo”. Inoltre, il virus continuerà a mutare, ma è “molto improbabile” che le prossime variati siano tanto pericolose come quelle attuali. Allo stesso tempo, Sahin ha avvertito che il Covid-19 non scomparirà: “Dobbiamo vedere se sarà necessaria una vaccinazione ogni anno o ogni cinque anni". Con riguardo alla Germania, l'amministratore delegato di BioNTech si è espresso a favore del coinvolgimento dei medici di base e del personale medico nella campagna di vaccinazione contro la Sars-Cov2. Tale iniziativa permetterebbe, infatti, di accelerare la strategia e di monitorare una possibile reazione allergica ai vaccini che, come sottolineato da Sahin, “seppur raramente, può manifestarsi”. (Geb)