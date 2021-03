Myanmar: ministro Esteri Singapore a Brunei per discutere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, si trova in visita a Brunei oggi, 22 marzo, per discutere la crisi innescata dal golpe militare a Myanmar con i vertici del Sultanato, che detiene la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Singapore, secondo cui Balakrishnan farà poi visita anche a Malesia e Indonesia. L'agenda delle visite non è stata divulgata, ma la partenza del ministro segue l'appello del presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, a convocare un incontro di alto livello dell'Asean per esplorare una soluzione diplomatica alle violenze in atto a Myanmar dopo il golpe del primo febbraio scorso. (segue) (Fim)